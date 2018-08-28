فيديو... تعرف على نسب المصريين المالكين موبايلات واستخداماتهم

كتبت هبة السيد

واصلت أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول تراجعها للشهرالخامس على التوالى لتصل إلى 96 مليونا و497 ألف مشترك حتىنهاية شهر مايو الماضى، وفى التقرير التالى نستعرض نسب الأسر المصرية التى لديها تليفون محمول وأبرز استخداماتها، وفقا لاستبيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

96 مليونا و497 ألف مشترك في المحمول حتى نهاية شهر مايو الماضي

98.2% نسبة الأسر المصرية التي لديها تليفون محمول

27.4% نسبة الأسر التي لديها تليفون ثابت

63.5% نسبة الأسر المصرية التي تستخدم الحاسب الآلي

88.6% نسبة أفراد الأسر المصرية التي تستخدم المحمول في اتصال واستقبال المكالمات

42.9% نسبة الذين يستخدمون المحمول في إرسال واستقبال الرسائل القصيرة

23.8% نسبة الذين يستخدمون المحمول في الدخول على الإنترنت

16.2% نسبة الذين يستخدمون المحمول في إرسال واستقبال الصور

13.5% نسبة الذين يستخدمون المحمول في التسلية والترفيه

12.2% نسبة الذين يستخدمون المحمول في خدمات الجيل