فيديو.. تعرف على أبرز 7 شائعات نفتها الحكومة فى 8 أيام

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بالفيديو، فيديو يرصد 7 شائعات خلال الـ8 أيام الماضية، وقام بالتواصل مع الجهات المعنية لتوضيح الحقائق.

وتضمنت هذه الشائعات فرض ضرائب على ودائع المصريين فى البنوك وفقدان المواطنين حصتهم اليومية من الخبز حال عدم صرفها بشكل يومى ونقص كميات السكر المطروحةبالمجمعات الاستهلاكية، ومسئولون مصريون يزورون إثيوبيا بشكل عاجل بعد تصريحات إثيوبية عن تأخر بناء سد النهضة وتراجع الطلب على العمالة المصرية بالخارج وتعطل قطارالإسكندرية أثناء تواجد وزير النقل بداخله وتقليص مدة الدراسة بكلية طب الفم والأسنان لأربع سنوات.