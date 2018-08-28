غلق كوبرى الدقى المعدنى جزئيًا اليوم ولمدة 3 أسابيع للصيانة

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة المقاولون العرب ستبدأ اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الثلاثاء، ولمدة 3 أسابيع، فى أعمال الصيانة بكوبرى الدقى المعدنى "تغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية" للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن العمل سيتم على مرحلتين لمدة ثلاثة أسابيع مع ترك حارة مرورية لحركة سير السيارات؛ وأضاف أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لفتح شارع التحرير أسفل كوبرى الدقى لتيسير المرور للسيارات وتركيب لوحات إرشادية وتكثيف التواجد المرورى لتيسير حركة السيارات ومساعدة قائدى السيارات فى الإتجاهات الجديدة.