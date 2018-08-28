غرام الأفاعى.. زوجة تمارس الرذيلة مع زوج والدتها بالمرج

كتب ــ أحمد حسنى

حب لم يكتمل، وخيانة أمانة وشرف تحت مسمى " الزواج"، قصة مؤلمة هزت حى المرج، بعد أن اكتشف زوج خيانة زوجته مع زوج والدتها داخل مسكنه الخاص.

لم يتخيل الزوج أن تأتيه الخيانة من منزل واحد، فزوجته أقدمت على خيانته مع زوج والدتها، ضاربة بكل الأعراف والأحكام الدينية عرض الحائط بحثا عن شهوة زائلة، ظنا منها أنها لن تكتشف.

تقدم "عمرو.م" عامل، ببلاغ لقسم المرج يتهم فيه زوجته ببمارسة الرذيلة مع زوج والدتها، وتم إلقاء القبض على الزوجة وزوج والدتها، وإحالتهما إلى النيابة.

وجاءات أقوال الزوج كما يلى، "اسمى عمرو، اتجوزت مراتى "نهاد.ع" من سنة ونصف، اكتشفت خيانتها من شهر، ولأن عشيقها هو زوج ولدتها، فكان دخوله لمنزلي أمر طبيعي، بل كان يظن الجيران بأنه والد زوجتي وليس بزوج والدتها، وكانت زوجتى تبرر حضوره بأن والدتها ترسل معه متطلبات لها وغيره، ومنذ أقل من شهرين قمت بتغيير وردية عملي فأصبحت أعمل ليلًا، حيث إننى أعمل فرد أمن بأحد المولات".

وأكمل الزوج، فوجئت بأحد الجيران يسألنى "لماذا يبيت والد زوجتك معها كل يوم؟"، وهنا شكيت بأمرهما، فتشت هاتف زوجتي، فوجدت عددا من المحادثات الغرامية والجنسية والصور الخليعة، فقمت بوضع كاميرات في الشقة، وبالفعل قمت بإثبات ارتكاب واقعة الزنا بينهما، وعند مواجهتهما بالفيديوهات أنكروا وجود هذه العلاقة، ونشبت بينى وبين عشيقها زوج والدتها مشاجرة، وعلى إثرها قمت بالتحفظ على هاتفه، فوجدت به فيديوهات أخرى تجمعه بزوجتي في أوضاع مخلة.

كما استمعت النيابة، لأقوال الزوجة وزوج والدتها، واللذين أنكرا التهم الموجهة لهما بحجة أن الزوج كان على خلافات مع زوجته، وحاول سرقة مجوهراتها، وتصدى له زوج الأم، وهو ما أدى لاتهامهما بهذه التهمة، مؤكدة أن الصور والفيديوهات المقدمة للنيابة ملفقة وليست حقيقية.

وأمرت نيابة المرج برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس الزوجة وزوج والدتها 4 أيام على ذمة التحقيق، وإرسال الفيديوهات والصور لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للتأكد من صحتها.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على ربة منزل وزوج والدتها لاتهامهما بممارسة الرذيلة بمنطقة المرج، وتقدم الزوج بفيديوهات للواقعة.

تلقى اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد طارق رئيس وحدة مباحث المرج مفادة تلقيه بلاغا من عامل يتهم فية زوجته بممارسة الرذيلة مع زوج والدتها، وتقدم الزوج بفيديوهات للواقعة، وبعمل الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتحرر المحضر رقم 27001 جنح المرج وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.