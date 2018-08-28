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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:57 م
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غدا.. انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:27 م
غدا.. انقطاع المياه عن بنها بالكامل لمدة ٨ ساعات بسبب أعمال غسيل الشبكات المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها بالكامل لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة التاسعة مساء غد الأربعاء وحتى الساعة الخامسة فجر بعد غد الخميس، وذلك لأعمال التطهير والغسيل الدورى لشبكات المياه بالمدينة.

 
وشدد على أصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتا إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 

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