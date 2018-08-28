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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:20 م
خالد صلاح
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عودة المواطن اليابانى المحتجز فى كوريا الشمالية إلى بلاده

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:55 م
عودة المواطن اليابانى المحتجز فى كوريا الشمالية إلى بلاده زعيم كوريا الشمالية
/أ ش أ/
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عاد المواطن اليابانى الذى احتجزته سلطات كوريا الشمالية خلال زيارته للبلاد منذ أسابيع إلى اليابان اليوم الثلاثاء بعد إطلاق سراحه.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه) أن المواطن وصل إلى مطار طوكيو هانيدا الدولى على متن رحلة جوية قادمة من العاصمة الصينية بكين بعدما تم إطلاق سراحه فى وقت سابق من اليوم.

واحتُجز المواطن تومويوكى سوجيموتو بعدما ضبط أثناء تصويره منشآت عسكرية بمدينة نامبو فى كوريا الشمالية، ومن المقرر أن تستجوب السلطات اليابانية المواطن حول سبب وجوده فى كوريا الشمالية وفترة الاحتجاز التى قضاها هناك.

ووصل سوجيموتو إلى البلاد بصحة جيدة ومن المقرر أن يلتقى بأسرته، وكان الإعلام الرسمى فى كوريا الشمالية قد أعلن الأحد أنه سيتم إطلاق سراح المواطن اليابانى لأسباب إنسانية

 


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اليابان

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