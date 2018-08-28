عميد "تجارة قناة السويس": التقديم للماجستير المهنى ممتد حتى منتصف سبتمبر

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد ذكى عميد كلية التجارة، بجامعة قناة السويس، إن الكلية أعلنت مقررات الدرجة العلمية وشروط الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراة المهنية " MBA, MPA,DBA"، الذى يقام تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، وأشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وإشراف تنفيذى له، والدكتور حسن سليمان منسق البرامج المهنية.

وأوضح عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس، فى تصريحات للـ "اليوم السابع"، أن الهدف من برنامج الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال MBA والتى تشمل، توفير فرص التعليم المستمر لرفع المستوى العلمى والثقافى للراغبين فى برامج الدراسات العليا المهنية، وإتاحة الفرص لأصحاب التخصصات المختلفة لدراسة واستيعاب تخصصات إدارية وتجارة علمية واحترافية متميزة، بجانب تكوين وإعداد المهارات العلمية والعملية للكوادر البشرية لمنظمات الأعمال لتعزيز قدرتها التنافسية.

أضاف "زكى"، أما عن مقررات الدرجة العلمية للبرنامج لتشمل ٤ فصول دراسية، الأول يشمل ٤ مقررات، هى السلوك التنظيمى، والمدخل الكمى فى الإدارة، ومحاسبة مالية وإعداد تقارير مالية، والمحاسبة الضريبية، أما الفصل الدراسى الثانى يشمل، نظم المعلومات الإدارية، وإدارة التسويق، والإدارة الإستراتيجية، والمحاسبة الإدارية، وعن الفصل الدراسى الثانى فيشمل، إدارة الموارد البشرية، ومناهج البحث العلمى، والإدارة المالية والتمويل، وإدارة الأزمات فى المنظمات، والفصل الدراسى الرابع والأخير فيشمل، إدارة الأعمال الدولية، وإدارة المخاطر+ بحث الماجستير (يحتسب بمادتين).

وتابع، عميد كلية التجارة، بجامعة قناة السويس، أنه على الطالب الملتحق بالدرجة من غير الحاصلين على بكالوريوس تجارة أن يدرس ١٢ ساعة مقررات تأهيلية ولا تحسب هذة الساعات ضمن الساعات اللازمة لنيل الدرجة و هى، محاسبة (١)، وإدارة إعمال، والإدارة العام، ومبادئ الاقتصاد، ويمنح مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس كلية التجارة جامعة قناة السويس درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال MBA لمن اجتاز بنجاح مقررات البرنامج المقدم بهذه الدراسة.

وكشف "زكى"، عن شروط الالتحاق والتى تشمل، أن يكون حاصلا على البكالوريوس من أحدى كليات التجارة بالجامعات المصرية، أو أية درجة معادلة لها من أى معهد آخر معترف به، من المجلس الأعلى للجامعات، ويجوز لمجلس الكلية قبول الطلاب غير المصريين الحاصلين على درجة البكالوريوس فى التجارة من أيه كلية أو معهد معترف به من المجلس الأعلى للجامعات، الطلاب المتقدمون لدرجة الماجستير المهنى الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس غير التخصص المطلوب يجوز قيدهم بعد أدائهم المقررات التأهيلية السابقة.

كما تشمل خطة الدراسة والتقييم الاختيارات، مدة الدراسة سنتان بنظام الساعات المعتمدة المطلوب من الطالب إنجازها لهذة الدرجة هى ٤٨ ساعة معتمدة فى أربع فصول دراسية بواقع ٤٢ساعة معتمدة للمقررات الدراسية و٦ ساعات معتمدة لبحث الماجستير وبواقع ثلاث ساعات معتمدة للمقررات لكل مقرر، ومدة الفصل الدراسى ١٦ أسبوع (أربع أشهر)، والدراسة فى أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع ويتم إعلان الجداول الدراسية قبل بداية الفصل الدراسى، ويعتمد التقييم على الحضور والمشاركة واجتياز الاختبارات الخاصة بالمقررات الدراسية.

وأشار "زكى" إلى أن المستندات المطلوبة فتشمل، أصل شهادة المؤهل الجامعى، وشهادة الميلاد، وشهادة التجنيد، وصورة ضوئية لجواز السفر أو البطاقة الشخصية، واستمارة تسجيل بالبرنامج، و٤ صور شخصية، وسداد الرسوم الدراسية المقررة قبل بدء الدراسة.