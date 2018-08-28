"طنطا بلا مخلفات مباني".. بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ومحافظة الغربية

الغربية أحمد زيادة

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، أنه جاري توقيع بروتكول تعاون بين الجامعة ومحافظة الغربية تحت شعار "طنطا بلا مخلفات مباني" بهدف إعادة تدوير مخلفات المباني بالمحافظة لتكون البداية لمدينة طنطا، يأتي ذلك في إطار مشروع بحثي تم الانتهاء منه بالتعاون بين الجامعة والمحافظة.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للحفاظ على سلامة البيئة وكذلك المصادر الطبيعية لأعمال المباني، مشيراً إلى أن الجامعة بصدد توفير الخبرات اللازمة وكذلك بعض المعدات على أن تتولى محافظة الغربية توفير المكان ووضع التشريعات الملزمة للأهالي بتسليم مخلفات هدم المباني.

ومن ناحية أخرى تسلم اليوم الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، درع المؤتمر الدولي الثاني للأمراض العصبية، من الدكتور السيد تاج الدين، رئيس المؤتمر.

وأكد الدكتور السيد تاج الدين، رئيس المؤتمر، أن هذا الدرع يأتي في إطار جهود رئيس الجامعة فى دعم القطاع الطبي والمستشفيات الجامعية وحضر اللقاء مقرري المؤتمر وهم الدكتورة عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور طارق الجمال.