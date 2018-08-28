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طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:00 ص
طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة شبورة صباحية - ارشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد متكاثرة على السواحل الشمالية مع فرصة سقوط الأمطار الخفيفة هناك وأن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ويبلغ ارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.. أما حالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

 

وسط الدلتا 25 33

 

الإسكندرية 27 31 

 

بلطيم 27 31 

 

مطروح 24 31  

 

السلوم 23 30 

 

سيوة 26 37   

 

بورسعيد 26 30

 

دمياط 26 30 

 

العريش 24 31  

 

رفح 23 31   

 

الإسماعيلية 23 34 

 

السويس 24 33  

 

رأس سدر 25 36

 

نخل 18 33   

 

نويبع 27 33 

 

طابا 25 34   

 

كاترين 16 32  

 

الطور 27 31 

 

شرم الشيخ 28 37

 

الغردقة 28 37  

 

مرسى علم 28 34

 

الفيوم 25 34 

 

بنى سويف 25 35 

 

المنيا 26 35 

 

أسيوط 23 34 

 

سوهاج 24 35  

 

قنا 25 36  

 

الأقصر 26 38  

 

أسوان 28 39 

 

أبوسمبل 28 39

 

الوادى الجديد 28 38  

 

شلاتين 25 36  

 

ابو رماد 26 35  

 

راس حدربة 27 34

 

حلايب 27 34  

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 30 43

 

المدينة 28 43  

 

الرياض 26 43  

 

المنامة 32 39  

 

أبوظبى 32 43  

 

الدوحة 32 40  

 

الكويت 31 46  

 

دمشق 17 34 

 

بيروت 26 30  

 

عمان 19 32 

 

القدس 20 29 

 

غزة 24 31   

 

بغداد 26 43 

 

مسقط 27 32 

 

صنعاء 14 27  

 

الخرطوم 27 38

 

طرابلس 23 29  

 

تونس 20 30 

 

الجزائر 20 29

 

الرباط 19 27 

 

نواكشوط 25 33

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 18 36   

 

اسطنبول 24 30

 

اسلام اباد 24 35

 

نيودلهى 27 32  

 

جاكرتا 24 34  

 

بكين 22 29

 

كوالالمبور 24 34

 

طوكيو 24 30  

 

أثينا 25 29   

 

روما 16 30   

 

باريس 16 27 

 

مدريد 18 33 

 

برلين 12 22 

 

لندن 14 21   

 

مونتريال 23 32  

 

موسكو 11 28  

 

نيويورك 26 34

 

واشنطن 24 35  

 


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