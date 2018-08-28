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صور.. نصب تذكارى فى مدينة فينيكس بأمريكا تخليدا لوفاة جون ماكين

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:16 ص
صور.. نصب تذكارى فى مدينة فينيكس بأمريكا تخليدا لوفاة جون ماكين النصب التذكارى لجون ماكين
كتب: محمد الأحمدى - تصوير ( أ ف ب)
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أقام عدد من المواطنين الأمريكيين اليوم الثلاثاء، نصبا تذكاريا فى مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية، وذلك تخليدا لوفاة السيناتور الأمريكى جون ماكين، خارج مكتبه.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت عن رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خطة لإصدار بيان من البيت الأبيض يشيد بالسيناتور الراحل جون ماكين.

جانب من النصب التذكارى
جانب من النصب التذكارى

وأوضحت الصحيفة أن ترامب عارض إصدار بيان يشيد ببطولة وحياة ماكين، الذى توفى يوم السبت الماضى عن عمر يناهز الواحدة والثمانيين، وقال لكبار مساعديه إنه يفضل كتابة تغريدة على تويتر، وذلك قبل أن يقوم بكتابتها بالفعل مساء السبت، والتى لم تشمل أى كلمات لطيفة عن سيناتور أريزونا الجمهورى البارز.

ونقلت الصحيفة عن مساعدين حاليين وسابقين بالبيت الأبيض قولهم إن السكرتيرة الصحفية سارة ساندرز ورئيس الموظفين جون كيلى وآخرين كانوا من مؤيدى إصدار بيان رسمى يشيد بماكين لخدمته العسكرية وفى مجلس الشيوخ ويصفه بالبطل، وتمت صياغة البيان الأصلى قبل وفاة ماكين يوم السبت وقامت ساندرز وآخرين بتعديل نسخة نهائية منه كانت جاهزة للرئيس كما يقول المساعدون، لكن ترامب أخبر مساعديه إنه يريد نشر تغريدة مختصرة بدلا من ذلك، ولم يتم إصدر البيان الذى يشيد بحياة السيناتور.

مواطنو أمريكا
مواطنو أمريكا

 

جانب من تواجد مواطنى أمريكا
جانب من تواجد مواطنى أمريكا

 

جانب من النصب التذكارى
جانب من النصب التذكارى

 

صور جون ماكين
صور جون ماكين

 

جانب من النصب التذكارى لجون ماكين
جانب من النصب التذكارى لجون ماكين

 

رسائل خلال النصب التذكارى
مواطنة أمريكية أمام النصب التذكارى 

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