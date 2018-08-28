صور.. ميلانيا ترامب تشارك فى زراعة الأشجار بحديقة البيت الأبيض

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)

شاركت اليوم الثلاثاء، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب فى زراعة أشجار داخل حديقة البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن الشتلات التى يتراوح طولها ما بين 12 إلى 14 قدم جاءت من خشب إيزنهاور الأصلى الذى لا يزال قائما ، شاهق فوق حديقة الجناح الشرقى التى صنعتها السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدى، وهى تحل محل الشجرة التى أزالها حراس الأرض بعد أن تم قطعها خلال عاصفة رياح عنيفة فى مارس.



السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

وقالت السيدة الأولى: "يشرفنا أن نجعل من مكاننا هنا نصب تذكارى تاريخى آخر"، "إنه يوم خاص للغاية.

وشكرت ميلانيا دائرة المنتزهات القومية فى أمريكا على الحفاظ على أرضية البيت الأبيض فى شكل جميل وكامل أمريكا فى حالة جيدة، وأعربت عن أملها فى أن تحظى الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بـ "الحظ السعيد" فى قمتها.



مشاركة ميلانيا ترامب



جانب من مشاركة ميلانيا ترامب



جانب من زراعة الأشجار



زراعة الأشجار فى حديقة البيت الأبيض