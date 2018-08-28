video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ميلانيا ترامب تشارك فى زراعة الأشجار بحديقة البيت الأبيض

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 06:01 ص
صور.. ميلانيا ترامب تشارك فى زراعة الأشجار بحديقة البيت الأبيض ميلانيا ترامب تشارك فى زراعة الأشجار بالبيت الأبيض
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز – أ ف ب)
إضافة تعليق

شاركت اليوم الثلاثاء، السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب فى زراعة أشجار داخل حديقة البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض أن الشتلات التى يتراوح طولها ما بين 12 إلى 14 قدم جاءت من خشب إيزنهاور الأصلى الذى لا يزال قائما ، شاهق فوق حديقة الجناح الشرقى التى صنعتها السيدة الأولى السابقة جاكلين كينيدى، وهى تحل محل الشجرة التى أزالها حراس الأرض بعد أن تم قطعها خلال عاصفة رياح عنيفة فى مارس.

السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب
السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب

وقالت السيدة الأولى: "يشرفنا أن نجعل من مكاننا هنا نصب تذكارى تاريخى آخر"، "إنه يوم خاص للغاية.

وشكرت ميلانيا دائرة المنتزهات القومية فى أمريكا على الحفاظ على أرضية البيت الأبيض فى شكل جميل وكامل أمريكا فى حالة جيدة، وأعربت عن أملها فى أن تحظى الجمعية التاريخية للبيت الأبيض بـ "الحظ السعيد" فى قمتها.

مشاركة ميلانيا ترامب
مشاركة ميلانيا ترامب

 

جانب من مشاركة ميلانيا ترامب
جانب من مشاركة ميلانيا ترامب

 

جانب من زراعة الأشجار
جانب من زراعة الأشجار

 

زراعة الأشجار فى حديقة البيت الأبيض
زراعة الأشجار فى حديقة البيت الأبيض

 

جانب من زراعة الأشجار فى حديقة البيت الأبيض
جانب من زراعة الأشجار فى حديقة البيت الأبيض

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة ميلانيا ترامب بأفريقيا تثير التوقعات بشأن تحديها لزوجها

البيت الأبيض: ميلانيا ترامب تتوجه وحدها إلى القارة السمراء خلال الأسابيع المقبلة

والدا ميلانيا ترامب يحصلان على الجنسية الأمريكية خلال حفل تجنيس بنيويورك

ميلانيا ترامب

البيت الابيض

حديقه البيت الابيض

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

صور .. طالبتان بكفر الشيخ تفوزان بكأس مسابقة أوليمبياد الروبوت العالمية

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

مرتضى منصور: جروس سيحاسب و4 لاعبين بالزمالك خارج الخدمة

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

محمد صلاح يرد على اتهامات اتحاد الكرة: لم أطلب شيئا خاصا لنفسى ولكنى أطالب بحماية اللاعبين.. لا أتكبر ولا أطلب معاملة خاصة ومش معقول أنام 6 الصبح فى المعسكر الأخير.. ومش قانونى تسريب خطاباتى للجبلاية..فيديو

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

التليفزيون هذا المساء.. بسام راضى: فيتنام لها تجربة تنموية كبيرة وزيارة رئيسها هامة ومثمرة.. حسن المستكاوى: الاحترام والاحتراف ينقصان إدارة الكرة بمصر.. فيديو.. محمد الباز: نحن أمام سيرك وليس اتحاد كرة

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

مجدى عبد الغنى: "مستعد أسافر بكره الصبح لمحمد صلاح.. ولا أمتلك حساب فيس بوك

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

السفير البريطانى مروجا للسياحة المصرية من مرسى علم: أحلى غطس.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة