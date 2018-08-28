video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تسليم 73 مكابس وجرارات ومفارم لمواجهة حرق قش الأرز بكفر الشيخ

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:09 م
صور.. تسليم 73 مكابس وجرارات ومفارم لمواجهة حرق قش الأرز بكفر الشيخ مواقع تجميع قش الأرز
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

أعلنت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، عن تنفيذ تكليفات الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة، بمضاعفة وتكثيف الجهود خلال بدء فترة الحصاد لمحصول الأرز، لرفع الوعى البيئى بتنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمركزى الرياض وسيدى سالم، بحملات توعية ميدانية وندوات توعية بالتعاون مع الزراعة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، للتوعية بالقيمه المضافه للمخلفات الزراعية وكيفية استثمار الدعم المقدم من وزارة البيئة للشباب، وكيفية تحويله إلى مشروع اقتصادى يحافظ على البيئة، وعلى مستوى الدعم المقدم من خلال توفير المعدات لجمع قش الأرز، يواصل فرع طنطا تسليم المعدات ذات قيمه الايجار الرمزية للشباب .

وأضاف البيان، وصل عدد المعدات المؤجرة بمحافظة كفر الشيخ إلى ٧٣ معدة من مكابس وجرارات ومفارم كما تم فتح ٢٩ موقع للشباب مطابق للاشتراطات يتم حصول الدعم فى نهاية موسم الحصاد على ٥٠ جنيه مقابل كل طن يتم جمعه، وتتواصل المجهودات يوميا خلال فترة السحابه، كما تهيب وزارة البيئة بالساده المواطنين عدم التهاون عن الإبلاغ عن أى مخالفات لحرق قش الأرز.

 

مراكز تجميع قش الارز بكفر الشيخ
مراكز تجميع قش الارز بكفر الشيخ

 

ندوات بفرع المجحلس القومى للمرأ عن خطورة حرق قش الارز
ندوات بفرع المجحلس القومى للمرأ عن خطورة حرق قش الارز

 

جانب من الحضور فى الندوة
جانب من الحضور فى الندوة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ: مولنا مشروعات للشباب بـ408 ملايين و133 ألف جنيه

كفر الشيخ

حرق قش الارز

وزارة البيئة

مكابس

ندوات توعية

اخبار محافظة كفر الشيخ

المخلفات الزراعية




لا تفوتك
هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

"بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة