صور.. تسليم 73 مكابس وجرارات ومفارم لمواجهة حرق قش الأرز بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا، عن تنفيذ تكليفات الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة، بمضاعفة وتكثيف الجهود خلال بدء فترة الحصاد لمحصول الأرز، لرفع الوعى البيئى بتنفيذ العديد من أنشطة التوعية بمركزى الرياض وسيدى سالم، بحملات توعية ميدانية وندوات توعية بالتعاون مع الزراعة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، للتوعية بالقيمه المضافه للمخلفات الزراعية وكيفية استثمار الدعم المقدم من وزارة البيئة للشباب، وكيفية تحويله إلى مشروع اقتصادى يحافظ على البيئة، وعلى مستوى الدعم المقدم من خلال توفير المعدات لجمع قش الأرز، يواصل فرع طنطا تسليم المعدات ذات قيمه الايجار الرمزية للشباب .

وأضاف البيان، وصل عدد المعدات المؤجرة بمحافظة كفر الشيخ إلى ٧٣ معدة من مكابس وجرارات ومفارم كما تم فتح ٢٩ موقع للشباب مطابق للاشتراطات يتم حصول الدعم فى نهاية موسم الحصاد على ٥٠ جنيه مقابل كل طن يتم جمعه، وتتواصل المجهودات يوميا خلال فترة السحابه، كما تهيب وزارة البيئة بالساده المواطنين عدم التهاون عن الإبلاغ عن أى مخالفات لحرق قش الأرز.



مراكز تجميع قش الارز بكفر الشيخ



ندوات بفرع المجحلس القومى للمرأ عن خطورة حرق قش الارز