صور.. الفريق مميش يلتقى وفدًا وزاريًا من فيتنام لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا وزاريًا من مسئولى دولة فيتنام والمصاحب لزيارة رئيس فيتنام لمصر حاليا، حيث إلتقى الفريق مميش وزراء التخطيط والاستثمار والزراعة صباح اليوم بالإسماعيلية، ووفد من رجال الأعمال من فيتنام، لبحث التعاون مع المنطقة الاقتصادية وقناة السويس فى المجالات المشتركة.

وفى بداية اللقاء رحب الفريق مميش بالوزراء، مؤكدًا على عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين، وأهمية زيارة الرئيس الفيتنامى إلى مصر، مما يدل على اهتمام القيادات السياسية للبلدين بتعزيز التعاون الاستثمارى بين مصر وفيتنام.

وأعرب الفريق مميش عن سعادته بالجولة الترويجية التى قامت بها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى سبتمبر ٢٠١٧ بالعاصمة الفيتنامية هانوى، والتى كانت محطة هامة لتعريف مجتمع رجال الأعمال والاستثمار فى فيتنام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الحوافز الاستثمارية التى تقدم للمستثمرين، وكذا موقعها الجغرافى المميز الذى يربط القارات ببعضها البعض.

وأكد الفريق مميش على أهمية هذه الزيارة لمصر والتى من شأنها تشجيع إقامة مشروعات مشتركة خاصة بين مصر وفيتنام، وأن مصر ترحب بالمستثمرين الفيتناميين، داعيا إلى زيادة عدد الشركات الفيتنامية فى مصر، لافتا إلى تطلعه لمزيد من التعاون فى الاستزراع السمكى وصناعة بناء السفن.

وقد تخلل اللقاء عرض تقديمى عن المنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة بها والحوافز الاستثمارية.

كما تم عرض الفرص الاستثمارية الكبرى، وأشار الفريق مميش إلى الفرص المتاحة للجانب الفيتنامى للاستثمار فى عدة مجالات، والتى يتمتع بخبرة كبيرة فيها، وهى المزارع السمكية وبناء السفن والأدوية.

الجدير بالذكر أنه فى سبتمبر الماضى اتفق الجانبان المصرى والفيتنامى خلال الجولة الترويجية التى قام بها وفد المنطقة الاقتصادية فى فيتنام، على توقيع 3 مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة النقل الفيتنامية، للتعاون فى مجال الموانئ، والاستثمار والاستزراع السمكى والثقافة والسياحة.

وقد أعرب وقتها نائب وزير الصناعة والتجارة الفيتنامى، عن رغبة بلاده فى إقامة مشروعات استثمارية فى الاستزراع السمكى فى محور تنمية قناة السويس، وهو ما رحب به الفريق مهاب مميش، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ستسهل كافة الإجراءات للمستثمرين الفيتناميين للاستثمار فى المنطقة.

كما استقبل الفريق مُهاب مميش، وفداً من شباب أقباط المهجر من ثلاثين دولة على مستوى العالم، برئاسة القس رافائيل ثروت المنسق العام لملتقى الشباب العالمى ومندوب البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بهدف التعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة ومستجدات مشروعات التنمية بمنطقة القناة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

فى بداية الزيارة، رحب مميش، بخيرة شباب مصر من أبنائها بالمهجروعبرعن سعادته لتواجدهم فى هيئة قناة السويس لمشاهدة الإنجازات التى نفذتها سواعد وطنية شابة على أرض الواقع، متمنياً لهم النجاح والتوفيق فى أداء دورهم باعتبارهم سفراء مصر فى الخارج.

وأكد الفريق مميش، على أن الدولة المصرية تمضى قُدماً نحو استعادة ريادتها السياسية والاقتصادية من خلال تبنى مشروعات قومية عملاقة بما يتطلب معه تضافر جهود الوطنيين الشرفاء على قلب رجل واحد لمواجهة التحديات المختلفة وتحقيق طموحات وأحلام هذا الشعب العظيم، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة جاء تجسيداً لُملحمة وطنية رائعة وأيقونة نجاح لإعادة الثقة فى قدرة المصريين على الإنجازوتخطى الصعاب بتخطيط وتنفيذ المشروع فى وقت قياسي.

وأوضح الفريق مميش أن تنفيذ قناة السويس الجديدة، جاء كضرورة حتمية للحفاظ على صدارة القناة عالمياً ورفع تصنيفها العالمى ومواجهة تحديات المنافسة مع الطرق البديلة بزيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة، ورفع درجة الأمان الملاحى، علاوة على اختصار زمن العبوروالانتظار للسفن العابرة بما يحقق مصالح مشغلى السفن، و يصب فى خدمة حركة التجارة العالمية، لتظل قناة السويس القناة الأم وشريان الخير والنماء لمصر والعالم أجمع.

كما تطرق الفريق مميش إلى أهمية مشروع التنمية بمنطقة القناة، فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد وحجم البضائع الضخم الذى يصل إلى مليار طن سنوياً من خلال إقامة مركز صناعى ولوجيستى عالمى قادرعلى تغييرمستقبل منطقة القناة، ووضعها على مصاف المناطق الاقتصادية الكبرى فى العالم.

من جانبه، أشاد القس رافائيل ثروت، المنسق العام لملتقى الشباب العالمى بجهود هيئة قناة السويس للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة للقناة، وتبنى الهيئة لاستراتيجية بناءة من خلال رعايتها لمشروعات اقتصادية واستثمارية تدعم الاقتصاد المصرى، كما أعرب شباب الوفد عن سعادتهم بهذه الزيارة التى أكدت على قدرة الإنسان المصرى على النجاح مهما كانت الصعاب متمنين التوفيق والنجاح للقيادة السياسية ورجال مصر المخلصين من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة واستعادتها لمكانه اللائق بين دول العالم.

خلال الزيارة، قدم المهندس تامر حماد رئيس وحدة الدعم الفنى عرضاً تقديمياً عن مشروع قناة السويس الجديدة ومشروع التنمية بمنطقة القناة، موضحاً الخريطة الاستثمارية بالمشروع وأهم الصناعات والحوافز الاستثمارية المتاحة.

فى نهاية الزيارة، قدم الفريق مُهاب مميش درع قناة السويس الجديدة للقس رافائيل ثروت المنسق العام لملتقى الشباب العالمي، فيما أهدى القس رافائيل ثروت الفريق مميش درع ملتقى الشباب العالمى موجهاً له الشكر على هذه الزيارة الكريمة.

عقب ذلك قام الوفد بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.



الفريق مهاب مميش والوفد الفيتنامى



الفريق مهاب مميش والوفد الفيتنامى



الفريق مهاب مميش والوفد الفيتنامى



الفريق مهاب مميش والوفد الفيتنامى



الفريق مهاب مميش والوفد الفيتنامى



الفريق مهاب مميش مع وفد أقباط المهجر



الفريق مُهاب مميش يهدي درع قناة السويس الجديدة للقس رافائيل ثروت



القس رافائيل ثروت المنسق العام لملتقى الشباب العالمي

صورة تذكارية للفريق مهاب مميش مع شباب أملتقى الشباب العالمي