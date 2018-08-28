شركة مياه الشرب تؤكد تنفيذ 1312 وصلة منزلية للأسر غير القادرة بالفيوم

كتب أحمد حسن

صرح المهندس هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأن الشركة نفذت 1312 وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحى للأسر غير القادرة والأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع المنظمات والجمعيات الأهلية.

وقال درة إنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 14 جمعية أهلية لتوصيل مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، حيث تم تنفيذ 762 وصلة مياه شرب للأسر غير القادرة بمركزى طامية ويوسف الصديق بتمويل من الأندية الروتارية، وتنفيذ 400 وصلة صرف صحى للأسر غير القادرة بقرية الخالدية بمركز أبشواى بتمويل من هيئة اليونيسيف، وتنفيذ 150 وصلة مياه شرب للأسر الأكثر احتياجا من خلال جمعية بداية للأعمال الخيرية فى نطاق المحافظة.

وأضاف أنه تم تركيب وحدة رفع لمياه الشرب بقرية تطون لخدمة عزب (لاشين حمد – منشأة عبدالمجيد – سويكر – قطب الحمبولى)، وجارٍ تركيب وحدات رفع لمياه الشرب بقرى (أبودياب – بحر أبوالمير – الغرق قبلى)، بمركز إطسا، لحين تنفيذ خط مياه (قصر الباسل / دانيال.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة اليونيسيف لنشر التوعية فى 120 مدرسة بمحافظة الفيوم، من أجل تعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه، ورفع الوعى المائى لدى طلاب المدارس الابتدائية، بجانب رفع الوعى نحو الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.​