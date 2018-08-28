سقوط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، القبض على "محمد. ع" 51 سنة عاطل، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حوش أدم، حيث تم ضبط بصحبته 6 آخرين أثناء التنقيب داخل العقار، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وباستهداف العقار تمكن النقيب شادى إبراهيم معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبصحبته كل من "محمد أ أ" 34 سنة، عامل، و"عبد المقصود ش ع" 25 سنة، عامل، و"طارق أ م" 50 سنة، عامل، و"محمد ط أ" 27 سنة، عامل، و"محمد ل ع" 37 سنة، عامل، و"محمد خ ع" 26 سنة، عامل، وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 1.2متر بعمق 15 متر وأدوات تنقيب عبارة عن 4 غلق، فأس، عتله حديدية، أزمة حديدية، حبل مثبت به هلب .

وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بالتنقيب عن الآثار داخل عقاره بالإشتراك مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين، أيدوا اعترافاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.