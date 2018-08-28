video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:55 م
سقوط 7 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالدرب الأحمر المتهمون
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، القبض على "محمد. ع" 51 سنة عاطل، لقيامه بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة حوش أدم، حيث تم ضبط بصحبته 6 آخرين أثناء التنقيب داخل العقار، وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
 
وباستهداف العقار تمكن النقيب شادى إبراهيم معاون مباحث القسم، من ضبطه، وبصحبته كل من "محمد أ أ" 34 سنة، عامل، و"عبد المقصود ش ع" 25 سنة، عامل، و"طارق أ م" 50 سنة، عامل، و"محمد ط أ"  27 سنة، عامل، و"محمد ل ع" 37 سنة، عامل، و"محمد خ ع" 26 سنة، عامل، وعثر بداخل العقار على حفره قطرها 1.2متر بعمق 15 متر وأدوات تنقيب عبارة عن 4 غلق، فأس، عتله حديدية، أزمة حديدية، حبل مثبت به هلب .
 
وبمواجهة المتهم الأول، اعترف بالتنقيب عن الآثار داخل عقاره بالإشتراك مع باقى المتهمين، وبمواجهة باقى المتهمين، أيدوا اعترافاته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
                                                   
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيابة قليوب تخلى سبيل 8 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار بقليوب

حبس 7 متهمين لتنقيبهم عن الآثار وتبادل إطلاق النيران مع أفراد الأمن بالفيوم

التنقيب عن الآثار

أخبار المحاكم

امن القاهرة

أخبار الحوادث اليوم

اخبار

قسم شرطة الدرب الأحمر




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة