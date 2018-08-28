سقوط مزارع بحوزته 5 آلاف قرص مخدر "كبتاجون" بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب القبض على مزارع بحوزته 5 آلاف قرص مخدر"كبتاجون" بكمين الرياح دائرة مركز القنطرة غرب.

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام النقيب احمد المراكبى معاون مباحث مركز القنطرة غرب المكلف بخدمة كمين الرياح بضبط السيارة رقم " س ل د 5934" ملاكى ماركة تويوتا قيادة المتهم "سعيد.أ.ع"41 عاما مزارع ومقيم الشيخ زويد شمال سيناء وله محل إقامة آخر الصالحية شرقية وبتفتيش السيارة تم ضبط 5000 قرص مخدر "كبتاجون" ومبلغ مالى 1000 جنيه و2 هاتف محمول .

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته وإحرازه للاقراص المخدرة بقصد الإتجاروالمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد والسيارة لتوصيل الأقراص المخدرة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.