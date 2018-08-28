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رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملة نظافة بسوهاج

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 10:26 ص
رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملة نظافة بسوهاج رفع المخلفات
سوهاج – عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج انه تم رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتركيب كشافات الإنارة، والحفاظ على الشكل الحضارى لمدن ومراكز المحافظة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
 
وقال عامر محمد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات ونقلها إلى المقلب العمومى بالجبل الغربى وتم فيها رفع حوالى 150 طن من التراكمات، كما تم القيام بحملة نظافة ورفع الاشغالات وتجميل مدخلى المدينة ومداخل القرى ورفع كفاءة الشوارع، وجارى متابعة الحملات وتكثيف اعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز.
 
وشدد عبد المنعم على جميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ورفع المخلفات والتراكمات، والحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة.
 

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