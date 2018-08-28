الرئيسية تقارير مصرية رئيس الوزراء يفوض وزير الصناعة فى مباشرة اختصاصاته بقانون حماية المنافسة الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:36 م الدكتور مصطفى مدبولى كتبت هند مختار إضافة تعليق أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء قرارا بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس الحكومة المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. النقل تكشف حقيقة تعطل قطار 912 الإسكندرية- القاهرة بوزير النقل "التعليم العالى" تنفى تقليل مدة الدراسة بطب الفم والأسنان لـ4 سنوات الحكومة تنفى 7 شائعات 8X أيام.. لا صحة لفرض ضرائب على ودائع البنوك.. حصة المواطن اليومية من الخبز ثابتة.. الخارجية توضح حقيقة زيارة مسئولين لإثيوبيا بشأن تصريحات تأخر بناء سد النهضة.. ولا نقص للسكر بالمجمعات حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية مجلس الوزراء مصر هل يفوز محمد صلاح بجائزة أفضل مهاجم فى أوروبا؟.. 3 أسباب تجيب وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يسلمان رسالة السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا 4 أهداف يخطط لها الأهلى فى موقعة برج العرب الليلة.. رد الاعتبار أمام كمبالا سيتى بعد سقوط أوغندا.. الحفاظ على القمة والهروب من مواجهة الكبار.. تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا.. تقديم أداء قوى لمصالحة الجماهير "بأى ذنب قتلت".. أطباء الصحة النفسية يكذبون إدعاءات الأباء القتلة بالظروف الاقتصادية والانتقام.. الوسواس القهرى والفصام والصرع و المخدرات تدفع لقتل الأبناء.. ويقدمون روشتة تجنب أسباب العنف الأسرى التضامن تكشف عن عودة ثانى رحلات حجاج الجمعيات الأهلية اليوم أسرار جديدة لفقدان الوزن.. 4 نصائح لرجيم سريع للتخسيس فى 3 أشهر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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