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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:02 م
خالد صلاح
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رئيس الوزراء يفوض وزير الصناعة فى مباشرة اختصاصاته بقانون حماية المنافسة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:36 م
رئيس الوزراء يفوض وزير الصناعة فى مباشرة اختصاصاته بقانون حماية المنافسة الدكتور مصطفى مدبولى
كتبت هند مختار
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حماية المنافسة

منع الممارسات الاحتكارية

مجلس الوزراء

مصر




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