رئيس الوزراء يفوض وزير الصناعة فى مباشرة اختصاصاته بقانون حماية المنافسة

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء قرارا بتفويض وزير التجارة والصناعة في مباشرة اختصاصات رئيس الحكومة المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية