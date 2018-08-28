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خبير سياحى : زيارة رئيس فيتنام لمصر تفتح أبواب السياحة الغير تقليدية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:00 ص
خبير سياحى : زيارة رئيس فيتنام لمصر تفتح أبواب السياحة الغير تقليدية رئيس فيتام
الأقصر – أحمد مرعى
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قال الخبير السياحي محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، أن زيارة رئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج لمصر ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته للمعالم الفرعونية بالأقصر، هى أقوى رسالة للتأكيد علي قوة مصر وأمنها القوى لحماية رئيس دولة في مزاراتها السياحية والآثرية.

وأضاف الخبر السياحي محمد عثمان لـ"اليوم السابع"، أن تلك الزيارات تفتح الأبواب للزيارات السياحية الغير تقليدية بعد تعطل وقلة زيارات السياح التقليدية من دول أوروبا وغيرها من المتعارف عليها كل عام، مشدداً علي أنه أيضاً عقب زيارة الرئيس الصيني إرتفعت نسبة زيارات السياح الصينيين بنسبة لا تقل عن 150%، حيث كان يزور مصر سنوياً حوالي 100 ألف سائح صيني، ومؤخراً إرتفعت لتزيد عن 250 ألف سائح صيني، وهو المتوقع فى السياحة الفيتنامية والأسيوية وغيرها لمصر.

وأكد محمد عثمان عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر وأسوان، أن زيارة الرئيس الفيتنامي لمصر كان لها مغزى قوى وأهمية كبيرة لكونها ستؤثر بصورة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة علي التدفق السياحى، وكذلك تبعث برسالة أمن وآمان من مصر وقوة رجال جيشها وشرطتها فى تأمين كافة الزوار للمعالم السياحية والآثرية بمصر.

 


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