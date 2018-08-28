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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 02:40 م
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حبس عاطلين تخلصا من عامل بقتله وإلقاء جثته فى الشارع بالشرابية

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:27 م
حبس عاطلين تخلصا من عامل بقتله وإلقاء جثته فى الشارع بالشرابية جثة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس المتهمين "هيثم .م"، و"محمد. م"، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل عامل بالشرابية لخلافات سابقة بينهم.
 
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الشرابية، من كشف غموض مقتل عامل، عثر على جثته وبها إصابات بالصدر والجمجمة، وملقاه فى الشارع.
 
وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن الجثة لشخص يدعى "مدحت. م"، 26 سنة وشهرته سمسم عامل، ولقي مصرعه على يد "هيثم. م" وشهرته جلودى 35 سنة عامل، و"محمد. م" 30 سنة عامل، وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسكين وإصابته بجرح نافذ في الصدر و الجمجمة.
 
 
 

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