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حاكم بورتوريكو يعلن ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا إلى 2975 شخص

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:06 م
حاكم بورتوريكو يعلن ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا إلى 2975 شخص إعصار ماريا
أ ش أ
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أعلن حاكم بورتوريكو، ريكاردو روسيلو، ارتفاع عدد ضحايا إعصار ماريا من 64 إلى 2975 شخصاً وذلك بعد أن قالت دراسة مدعومة من الحكومة إن تعداد ضحايا العاصفة لم يتم حسابهم بشكل صحيح.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن روسيلو سوف ينشيء لجنة لتنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير الجديد وسيؤسس سجلاً للأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا أكثر عرضة فى المستقبل للعواصف مثل كبار السن والمرضى.

وأشارت الشبكة إلى أن النتائج الجديدة التى جاءت فى التقرير، 2975 شخصاً لقوا حتفهم نتيجة العاصفة ماريا التى ضربت الجزيرة فى سبتمبر 2017، توصل إليها باحثون من جامعة جورج واشنطن الأمريكية.

 

 


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إعصار ماريا

بورتوريكو

عواصف




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