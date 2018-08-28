تيريزا ماى ترقص على الأنغام الإفريقية أثناء زيارتها لمدرسة بجنوب إفريقيا

كتبت رباب فتحى

استهلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي جولة تجارية أفريقية لتعزيز التجارة بالرقص مع تلاميذ المدارس في كيب تاون بجنوب أفريقيا. وبدت رئيسة الوزراء البريطانية سعيدة وهى ترقص مع الأطفال وترتدى جاكيت أحمر زاهى.

وتشمل الجولة التي تمتد ثلاثة أيام كينيا ونيجيريا أيضا، وهي أول جولة تقوم بها ماي لأفريقيا منذ توليها المنصب.

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ، عزمها العمل على زيادة الاستثمارات البريطانية فى أفريقيا وفتح أسواق جديدة فى القارة السمراء للمنتجات البريطانية.

وقالت ماى - خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء، فى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا ونقلته شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - إنه من مصلحة بريطانيا تعزيز اقتصاديات أفريقيا، حتى يتسنى لرجال الأعمال البريطانيين الاستثمار هناك بشكل حر وعادل، وخلق عملاء جدد للمصدرين البريطانيين، إلى جانب خلق فرص عمل فى القارة السمراء، الأمر الذى يعد أفضل سبيل لمكافحة التطرف وعدم الاستقرار ومن شأنه أن يقلل تدفق الهجرة إلى أوروبا.