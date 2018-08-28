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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 03:06 م
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تقرير رسمى: مصر تستورد 21 ألف طن منتجات زراعية من فيتنام

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:25 م
تقرير رسمى: مصر تستورد 21 ألف طن منتجات زراعية من فيتنام الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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كشف تقرير رسمى، أن الميزان التجاري للصادرات والواردات الزراعية بين مصر وفيتنام يميل بنسبة كبيرة لصالح فيتنام، حيث شكلت صادرات فيتنام أربعة أضعاف الصادرات الزراعية المصرية، بينما طالب خبراء زراعيون القطاع الخاص بزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى فيتنام فى ظل الميزة النسبية للأخيرة بزيادة الطلب على الفواكه المصرية، موضحين أن الأسواق الفيتنامية تستوعب 5 ملايين طن من وارداتها من الفواكه وخاصة الموالح.

وأكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية لدولة فيتنام بلغت خلال الفترة من الأول من يناير وحتى أغسطس الحالى 5 آلاف و635 طن لدولة فيتنام من محاصيل الموالح والبصل الطازج والبلح نصف الجاف والفراولة المجمدة والكراوية والأعشاب.

ووفقا لتقرير الحجر الزراعي المصرى، تصدرت الموالح الصادرات الزراعية المصرية إلى فيتنام بكمية بلغت 2813 طنا، تلتها الأعشاب باجمالى 1450 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الكراوية المركز الثالث فى صادات الزراعية المصرية لفيتنام بكمية بلغت 935 طنا .

 ووفقا للتقرير الرسمي لوزارة الزارعة فإن الواردات الزراعية المصرية من فيتنام، بلغت 21 ألفا و348 طنا، حيث احتلت ورادات مصر من البن الأخضر قائمة الورادات الزراعية من فيتنام بإجمالى 9586 طنا، تليها فى المركز الثانى جوز الهند المبشور بإجمالى كمية بلغت 4814 طنا، ثم الفلفل الأسود بإجمالى كمية بلغت 3928 طنا، وتنوعت باقى الورادت بين 7 منتجات زراعية منها الخشب والمطاط والكاجو والفلفل الأبيض والقرفة والبخور والفلفل الأخضر والبهورات.

 

 


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