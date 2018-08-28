تعرف على الطرق البديلة بسبب غلق كوبرى الدقى ﻹجراء أعمال تطوير

كتب ــ عبد الرحمن سيد

تشرف اﻹدارة العامة لمرور الجيزة على أعمال تطوير بتغيير طبقة الأيبوكس فى الاتجاه المؤدى لشارع البطل أحمد عبد العزيز لمدة أسبوعين وسط انتشار الخدمات المرورية لملاحظة حركة السيارات.

وعلى المتجه الى المهندسين عدم الصعود إلى كوبرى الدقى واستكمال الرحلة المرورية أسفل الكوبرى يمينا شارع التحرير ثم يسارا للدوران أمام سينما التحرير ثم التوجه أسفل الكوبرى حتى شارع البطل أحمد عبد العزيز إجبارى، وللقادم إلى المهندسين التوجه لشارع التحرير ثم استكمال الرحلة المرورية حتى شارع محى الدين أبو العز وصولا الى دوران نادى الصيد منه الى شارع البطل ثم شارع جامعة الدول.

كما تم عمل دوران أسفل كوبرى الدقى من شارع التحرير لنقل الحركة المرورية من أعلى الكوبرى وتخفيف اﻷحمال لحين انتهاء تلك اﻷعمال وتغيير طبقة الأيبوكس وصيانة الفواصل المعدنية للاتجاه القادم من ميدان الأورمان باتجاه كوبرى 6 أكتوبر وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وذلك لرفع كفاءة الكوبرى وتسهيل الحركة المرورية.