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الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:39 ص
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تحرير 1502مخالفة مرورية وضبط 1441متهما هاربا من أحكام فى البحيرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 11:34 ص
تحرير 1502مخالفة مرورية وضبط 1441متهما هاربا من أحكام فى البحيرة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط 1441 متهما هاربا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 1502 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية.
 
شنت مديرية أمن البحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها المقدم محمد حمدى رئيس قسم المرافق، عن رفع وإزالة 1791 إشغال طريق ثابت ومتحرك، عشة خشب وبوص ومشمع لبيع الفاكهة وأكشاك مخالفة ورفع الإشغالات من الشوارع.
 
كما أسفرت حملة تموينية، عن ضبط "م ر ع" 45 سنة المدير المسئول عن محطة رصيف لتمويل السيارات "بدون ترخيص" ملك "س م أ" لقيامه بتجميع مواد بترولية مدعمة وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته كمية 2000 لتر بنزين 80 ، 2000 لتر سولار ، وضبط "م م ال" 60 سنة صاحب مصنع بمركز ابو المطامير لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وفى عبوات غير مدون عليها أى بيانات لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وضبط بحوزته طن مخللات.
 
كما تم ضبط "أ ال أ" 42 سنة سائق لحيازته على السيارة قيادته "نقل" مقررات تموينيه مدعمه والمخصصه للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينيه الذكيه والمحظور تداولها بالأسواق لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه وضُبط بحوزته كمية 500ر2 طن سكر تموينى مدعم، وضبط "ال م أ ال" 46 سنة صاحب مركز لتعبئة زيوت الطعام "بدون ترخيص" لقيامه بإدارة المركز بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة وحيازة وتعبئة زيت طعام ناقص الوزن بمقدار 100 جرام للعبوة الواحدة وضُبط بحوزته كمية 720 كيلو.

 


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