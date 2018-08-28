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تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:36 م
تجديد حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل 15 يوما لاتهامها بالتحريض ضد الدولة أمل فتحى
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل، 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معها بمعرفة النيابة، لاتهامها ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وحددت جلسة 12 سبتمبر لنظر أمر التجديد القادم.

 

وتواجه المتهمة بالقضية 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا،  عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقطع فيديو علي شبكه التواصل الاجتماعي (فيس بوك) كوسيله من الوسائل الاعلاميه للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءه استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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