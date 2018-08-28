بومبيو بحث مع سول وطوكيو الخطوات المتعلّقة ببيونج يانج

واشنطن (أ ف ب)

أفاد مسؤولون أمس الإثنين، أن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بحث الأسبوع الماضى مع نظيريه فى كوريا الجنوبية واليابان "الخطوات التالية" المتعلّقة بكوريا الشمالية، فى الوقت الذى تمّ فيه إلغاء رحلته التى كانت مقرّرة إلى بيونج يانج.

وألغى الرئيس الأميركى دونالد ترامب الجمعة زيارة بومبيو الى كوريا الشمالية، معرباً للمرة الاولى منذ قمّته التاريخية مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-أون عن شعوره بالإحباط لعدم إحراز تقدّم فى ملف نزع بيونج يانج لسلاحها النووى.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان حول المكالمتين اللتين أجريتا الجمعة، إن بومبيو تطرّق إلى "الخطوات التالية" فى العلاقة مع كوريا الشمالية.

وأضافت أن بومبيو ووزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج - وا "أكدا على محافظة الولايات المتحدة وجمهورية كوريا على إلتزامهما بنزع السلاح النووى بشكل كامل ومتحقّق منه" فى كوريا الشمالية.

وأعطى البيان كذلك عرضا مشابها لمكالمة بومبيو مع وزير الخارجية اليابانى تارو كونو.

وقال إن بومبيو وكونو "اتّفقا على ضرورة مواصلة الضغوط حتى تنزع (كوريا الشمالية) سلاحها النووى".

وكان ترامب حمّل الجمعة الصين جزئياً مسؤولية هذا المأزق مع كوريا الشمالية على خلفيّة المواجهة التجارية الراهنة بين واشنطن وبكين.

وقال ترامب إن بومبيو قد يتوجّه الى بيونج يانج "فى مستقبل قريب، على الأرجح ما أن نجد حلاً لعلاقاتنا التجارية مع الصين".