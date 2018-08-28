بالفيديو.. المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ يخصص أراضى لإقامة مشرعات استثمارية

كفر الشيخ – محمد سليمان

ترأس اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذى الشهري، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة، بأمانة سر المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، وبحضور اللواء اللواء خالد الشاذلى، مساعد مدير الامن للشرطة المتخصصة، و اللواء شكرى، واللواء هانى النواصرة، والمحاسب علاء سلام والمحاسب بدير موسى، أعضاء مجلس النواب، ومساعدى المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية.

ووافق المجلس التنفيذى تخصيص قطعة أرض زراعية بمساحة 300م2 تبرع بها أحد المواطنين لإقامة محطة صرف صحى عليها لصالح عزبتى أبو عجور وأبو مرزوق التابعتين لقرية حازق بمركز بيلا لصالح الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى.

كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2100 م2 لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، بعزبة الشهيد حمزه المنسى مركز بيلا، تبرع بها أحد المواطن، كما وافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 700م لتوسعة معهد البياض الابتدائي/ الإعدادى بنين، بأبو مندور الزراعية، بمركز دسوق، والذى تبرع بها أحد المواطنين.

ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 80م لإقامة مكتب بريد عليها بقرية كفر المرازقة – مركز قلين، ووافق المجلس التنفيذى على تخصيص مساحة 6 قراريط لإقامة وحدة طب الأسرة بقرية وحيش التابعة للوحدة المحلية بقرية برمبال مركز مطوبس تبرع بها أحد المواطنين، وتخصيص مساحة 4068.75 م2 أملاك دولة " ملك هيئة التعمير " تقع داخل الحيز العمرانى وذلك لإقامه مدرسة ثانوى عليها بناحية قرية الزهراء ــ مركز بلطيم.

كما وافق التنفيذى الشهرى على تخصيص قطعة ارض مساحتها ( 500م2 ) بنطاق الوحدة المحلية لقرية الربع مركز البرلس (بالمنطقة الواقعة بين رافد الطريق الدولى وطريق بلطيم البرج من الناحية الغربية )وذلك لا نشاء لوحة توزيع جهد كهربائى متوسط عليها لمواجهة تطورالاحمال السريع والحاجة الضرورية لها بالمنطقة، كما وافق التنفيذى على تخصيص مساحة 1600م2، بالمرحلة الرابعة بارض الجونة بالبرلس لاقامة مركز طبى وادارة صحية لمدينة برج البرلس.

و قال محافظ كفرالشيخ، تم تدريب 143 موظف بالمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، كما تم تزويد المراكز بجميع الاجهزة الحديثة، ونسبة التفاعل والاستجابة وصلت الى ٩٢% بعدد 47318 طلب للمواطنين خلال الفترة الماضية، وببيلا والحامول تم فحص وانهاء 12 الف طلب للمواطنين خلال عشرة أشهر بنسبة 97%، من خلال الشباك الواحد للخدمات المميكنة بالمراكز التكنولوجية بمحافظة كفرالشيخ، لافتاً ان الفترة القادمة يتم فيها ميكنة جميع خدمات المواطنين لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف المعاناة عنهم .

وأكد محافظ كفرالشيخ،أن عدد المشروعات التى تقدم بها الشباب إلى برنامج مشروعك حتى اليوم، بلغت 5021 مشروعًا، وتمت الموافقة والتمويل الفعلى لـ 3989 مشروعًا.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه المشروعات وفرت 8831 فرصة عمل من خلال برنامج مشروعك فى محافظة كفرالشيخ والتى تم تمويلها بقيمة 408 مليون و 133 الف جنيه فى صورة قروض لمشروعات الشباب بمراكز ومدن المحافظة، وأن هناك 565 مشروعًا تحت الدراسة، وأن عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال شهر أغسطس ( 59 )، وعدد المشاريع المقدمة ( 5021 ) مشروع، وعدد فرص العمل ( 8831 )، المبالغ التى تم تمويلها ( 4.065.000) جنيه.

وجّه محافظ كفرالشيخ الشكر للدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، عن جهودها المتميزة خلال فترة خدمتها، والتى واجهت العديد من التحديات، لافتاً انها شريكة فى العديد من انجازات القطاع الصحى بالمحافظة، وكانت تواجه الكثير من المشاكل والتحديات وتعمل على حلها، قائلاً : اننا نطور القطاع الطبى والمواطن شريك فى قاطرة التنمية التى حدثت بكفرالشيخ ونتلقى اقتراحات المواطنين وتطبيق النماذج الصالحة للمجتمع .