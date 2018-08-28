بالانفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن العلاقات المصرية الفيتنامية

كتب: مصطفى عبد التواب

قدمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر منصاتها الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى عرضا تحليليا مفصلا للعلاقات المصرية الفيتنامية فى انفوجرافات متنوعة تضمنت معلومات عن العلاقات الثنائية المصرية الفيتنامية والعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وملامح نجاح التجربة الفيتنامية فى المجال الاقتصادى وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الفيتنامى تران داى كوانج إلى القاهرة التى تنتهى اليوم.



حصاد 4 سنوات من العلاقات

وشهدت العلاقات بين البلدين أول زيارة لرئيس مصرى إلى فيتنام بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر 2017 وتوقيع 6 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين خلال الزيارة فى مجالات التجارة والصناعة والاستزراع السمكى والنقل والاستثمار، إضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتجارية.

وحول العلاقات التجارية بين دولتى مصر وفيتنام، أشارت وزارة التخطيط أن حجم التبادل التجارى بين الدولتين بلغ نحو 294.23 مليون دولار فى عام 2016 منها 21.14 مليون دولار صادرات مصرية لفيتنام و273.09 مليون دولار واردات من فيتنام، كما بلغ حجم التبادل التجارى فى الفترة من يناير إلى يوليو2017 نحو 190.25 مليون دولار منها 10.9 مليون دولار صادرات مصرية و180.25 مليون دولار واردات من فيتنام، وتمثلت أهم الصادرات الفيتنامية للسوق المصرية فى الأسماك والمأكولات البحرية والمنسوجات والملابس الجاهزة والهواتف المحمولة إلى جانب المعدات وقطع غيار وسائل النقل فى حين تمثلت أهم الصادرات المصرية للسوق الفيتنامى فى الكيماويات، العسل، المنتجات البترولية، منتجات الألبان، النسيج الخام.



تفاصيل العلاقات التجارية بين البلدين

أما عن العلاقات الاستثمارية المصرية الفيتنامية .. فقد احتلت فيتنام المرتبة الـ 117 بين الدول الأجنبية المستثمرة فى مصر بنحو 11 شركة بإجمالى رأسمال مصدر بلغ حوالى 710 آلاف دولار، كما شهدت الدولتان توقيع اتفاق تعاون فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بين الصندوق الاجتماعى للتنمية سابقاً فى مصر وهيئة التنمية الصناعية فى فيتنام إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم فى مجال الاشتراك فى المعارض والأسواق الدولية بين الهيئة العامة لشئون المعارض بمصر ومركز المعارض والمؤتمرات بفيتنام، هذا بالإضافة إلى عقد آخر دورة لمجلس رجال الأعمال المصرى الفيتنامى المشترك فى يوليو 2009 بالقاهرة بحضور 130 رجل أعمال مصريا و80 رجل أعمال فيتناميا من قطاعات التعاون المختلفة تبعه إقامة منتدى لرجال الأعمال من مصر وفيتنام فى مجالات البترول والبناء والتشييد فى نوفمبر 2009 وذلك على هامش زيارة وزير البناء الفيتنامى إلى مصر.



العلاقات الاستثمارية بين مصر وفيتنام

واستعرضت الوزارة التجربة الفيتنامية التنموية وأسباب نجاحها والتى تمثلت فى اتساع قاعدة النمو الاقتصادى والعمل على إفادة صغار المنتجين إلى جانب الإلتزام بتحقيق العدالة من خلال السياسات الضريبية والإنفاق الاجتماعى مع التحرير المتدرج، حيث سبق تحرير الواردات تحقيق معدلات نمو سريعة فى كل من الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، فضلاً عن تنويع الصادرات وتنويع الأسواق، حيث شكلت الصادرات الصناعية نحو ثلث صادرات فيتنام والاهتمام بالتخطيط التنموى وبقيامها بإطلاق عدد من الاستراتيجيات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومنها استراتيجية النمو الأخضر فى فيتنام عام 2012، والتى تهدف إلى زيادة إنتاجية البيئة الخضراء وأنماط الحياة الخضراء.