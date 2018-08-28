انطلاق قوافل الإصحاح البيئى لجامعة قناة السويس إلى سانت كاترين

ودع الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس، قافلة الإصحاح البيئى المنطلقة إلى سانت كاترين والتى تنظمها إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة لجامعة قناة السويس لمدة ثلاث أيام بداية من اليوم الثلاثاء حتى ٣٠ أغسطس الحالى لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وحث الدكتور أبو النور المشاركين بالقافلة على بذل الجهد لخدمة أهالى سيناء مبلغهم تحيات وتمنيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة لهم ومؤكدًا على دعمه الكبير لقوافل الإصحاح البيئى.

وتعد هذه القافلة ضمن برنامج قوافل البرنامج الصيفى للقوافل، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة ويرأس القافلة الدكتور جمال القاضى الأستاذ بكلية الزراعة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن قوافل الإصحاح البيئى التى تقدمها الجامعة لخدمة أهالينا فى المنطقة تضم الخدمات الطبية والبيطرية والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى وكل هذه الخدمات تقدم بالمجان من خلال إجراء الكشف وتقديم العلاج والأدوية أو تحويل من تستدعى حالته لمزيد من العلاج أو إجراء تدخل جراحى بالمستشفى الجامعى وكله أيضا بالمجان.

وأشار الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن قافلة الإصحاح البيئى القادمة تنطلق اليوم الثلاثاء تنفذ القافلة الأولى بالمستشفى العام بمدينة سانت كاترين، كما تنفذ القافلة الثانية بقرية الطرفة يشارك فيها أكثر من 20 طبيب وعضو هيئة تدريس يمثلون 6 كليات من الجامعة هم كلية الطب البشرى وكلية الطب البيطرى وكلية الزراعة وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية التمريض والإدارة الطبية بالجامعة، بالإضافة إلى الطاقم الإدارى المصاحب للقافلة.

وأضاف نائب رئيس جامعة قناة السويس، أن الطب البشرى بالقافلة يضم 10 تخصصات هى الأطفال والجلدية والعظام والباطنة وطب الأسرة والنساء والرمد والأنف والأذن والمسالك والجراحة العامة، كما تضم تخصصات الطب البيطرى الباطنة والصحة العامة وطب الطيور والدواجن، فى حين تضم تخصصات الزراعة وقاية النبات وقسم البساتين وتقوم كلية التمريض بالتثقيف الصحي.

وتابع عمرو كشك، مدير عام مشروعات البيئة، أنه تم الانتهاء من الأمور التنسيقية مع سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، وكذلك المديريات الخدمية بالمحافظة مثل مديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى ومديرية الزراعة ومجلس مدينة سانت كاترين حيث تم الإعلان عن القافلة من الآن وتم التنسيق مع رؤساء العائلات والقبائل فى مدينة سانت كاترين وقرية الطرفة.