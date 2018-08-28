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انطلاق فعاليات مؤتمر "جراحى صعيد مصر" بجامعة أسيوط

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:34 م
انطلاق فعاليات مؤتمر "جراحى صعيد مصر" بجامعة أسيوط جانب من المؤتمر
أسيوط - محمود عجمى
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أعرب الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن فخره بما نجحت الجامعة فى انجازه عبر العقود الطويلة الماضية من منظومة طبية عملاقة تضم نحو تسعة مستشفيات ومراكز طبية فى مختلف التخصصات العامة والدقيقة والتى يتردد عليها أكثر من 2 مليون مريض سنوياً فى مختلف التخصصات.
 
وأكد أن ذلك يعكس ما تتمتع به من ثقة ملايين المواطنين وما تقدمه من خدمة طبية متميزة إلى جانب تفردها بإجراء أكبر عمليات زراعة الكلى والكبد وأكثر العمليات الجراحية خطروا و تعقيداً، مشيراً أن تلك الإنجازات لا تقتصر على النواحى الطبية فقط ولكن يشمل ذلك مختلف مختلف المجالات التعليمية والبحثية مما انعكس أثره على الارتقاء بالدور العلمى والخدمى والتنويرى والثقافى لكافة ربوع المجتمع والذى تسعى الجامعة إلى تحقيقه من خلال تعاونها مع كافة الجهات والمؤسسات التنفيذية والشعبية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.
 
جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات مؤتمر "جراحى صعيد مصر" والذى نظمه قسم الجراحة العامة بكلية الطب بالتعاون مع نظرائه من أقسام الجراحة العامة بكليات الطب من جامعات الأزهر، المنيا، سوهاج، قنا، أسوان، معهد الأورام، وذلك بحضور الدكتور احمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور هشام رياض رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب ورئيس المؤتمر، وبمشاركة لفيف من الأساتذة والمتخصصين فى مجال الجراحة العامة من كليات الطب من الجامعات المصرية والعربية.
 
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، على فكرة المؤتمر ورسالته وأهدافه، مشيراً ان تلك المؤتمرات واللقاءات العلمية تؤكد على ما تزخر به كلية الطب من كوادر طبية قادرة على نقل خبراتها الطبية إلى شباب الأطباء وذلك من شانه أحداث نقلة نوعية فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى داخل مستشفيات أسيوط الجامعية، موكدا َ على ان مؤتمر اليوم يعزز فكرة العمل الجماعى وتبادل الخبرات العملية والتعليمية، وتلبية الاحتياجات الإقليمية لجامعات الصعيد بما يساعد فى تطوير المنظومة الصحية المقدمة لمرضى الصعيد، وتوطيد المعاملات الطبية بين أقسام الجراحة فى جامعات الصعيد والذى من شانه يسهل إجراءات ونقل المرضى بين المستشفيات الجامعية بما يخفف عنهم الكثير من الآلام. 
 
وأوضح الدكتور هشام رياض، رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يعد المؤتمر الأول من نوعه فى صعيد مصر والذى يجمع جراحى صعيد مصر من أقسام الجراحة العامة من جامعات الصعيد المختلفة، مشيراً أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على المستجدات والتطورات العلمية الحديثة فى مجال الجراحة العامة و جراحات المناظير، الكبد، الجهاز الهضمى، السمنة القولون والقنوات المرارية، موضحاً ان ذلك يأتى من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل مناقشة أمراض وأورام الثدى، التقدم فى جراحات المناظير، جراحات الوجه والرقبة، كما أشار ان المؤتمر يحظى بمناقشة 45 بحث مقدم من أكثر من 300 طبيب مشارك من مختلف الجامعات المصرية، كما يعقد على هامش المؤتمر معرضاً للمستلزمات الطبية الجراحية والذى تنظمه شركات الأدوية المشاركة فى المؤتمر وذلك طوال أيام المؤتمر.
 

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