اليوم.. مطار القاهرة يشهد انطلاق 253 رحلة دولية وداخلية

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، انطلاق 253 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 21 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى، أن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير اليوم 116 رحلة دولية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولى لليوم الثلاثاء انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.



