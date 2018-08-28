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اليوم ..القضاء الادارى ينظر دعوى تطالب بحل اتحاد الكرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:00 ص
اليوم ..القضاء الادارى ينظر دعوى تطالب بحل اتحاد الكرة اتحاد الكره المصرى
كتب أحمد عبد الهادى
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تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ،نائب رئيس مجلس الدولة،اليوم الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، طالب فيها بحل اتحاد كرة القدم .

اختصمت الدعوى التى حملت الرقم 47725 لسنة 72 قضائية، كل من وزير الشباب ،رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

واستند طارق في دعواه، إلى "أن اتحاد الكرة ارتكب مخالفات عديدة، أدت فى النهاية إلى ظهور المنتخب المصري المشارك في نهائيات كأس العالم المقامة فى روسيا، بمظهر غير مشرف ولا يليق بمصر، وأصاب المنتخب، المصريين، بإحباط شديد بعد ظهوره الضعيف، والذى لا يتوافق مع ما وفرته الدولة لاتحاد الكرةمن إمكانيات غير محدودة لدعمه".

 

وذكر محمود في الدعوى، أن "هناك مخالفات مالية جسيمة ارتكبها اتحاد الكرة في مشروع الهدف، ومعسكر تدريب المنتخب في جروزني بالشيشان استعدادا لكأس العالم، وهى محل تحقيقات في البلاغ الذى تقدم به ضد أعضاء مجلس الاتحاد المصري جميعا".

واستند المحامي، "إلى تصريحات عضو المجلس مجدي عبد الغني الإعلامية، والتي هدد فيها اتحاد الكرة، بكشف المستور، وأن تحت يديه مستندات تدين الاتحاد".

وأضاف محمود، "أن هناك شبهات كثيرة مثارة حول عدد من اعضاء المجلس التي تستوجب صدور حكم قضائي بحل مجلس اتحاد الكرة".

 

وطالب فى ختام دعواه، بإصدار حكم يوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير الشباب والرياضة، بالامتناع عن حل اتحاد الكرة المصري، وإصدار حكم قضائي آخر بحل مجلس إدارة الاتحاد، وما يترتب على ذلك الحكم من آثار.

 


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