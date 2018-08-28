النيابة تخلى سبيل 3 ملاحظين بلوك بالسكة الحديد فى حادث قطار أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

قررت نيابة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 3 ملاحظين بلوكات بالسكة الحديد على ذمة التحقيق فى حادث خروج قطار 982 عن قضبان السكة الحديد بمنطقة السيد سعيد خلال الشهر الماضى.

وتستأنف نيابة كوم أمبو أيضاً التحقيق مع تشكيل عصابى مكون من 6 أشخاص لتورطهم فى سرقة مهام وأجزاء من السكة الحديد متعلقة بالحادث، بعد أن تم القبض عليهم وحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يذكر أن محافظة أسوان، شهدت نهاية شهر يوليو الماضى، حادث خروج قطار 982 عن مساره بمنطقة السيد سعيد بمركز كوم أمبو، مما أدى إلى خروج 8 عربات من بينهم عربتا الجرار والمولد عن القضبان، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص ونجاة ركاب القطار من الموت المحقق.

وتمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، من القبض على 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة مهام السكة الحديد، ومتورطين فى الحادث، وهم: "على.ر" وشهرته "ياسر البرص" 27 سنة، عاطل، والمتهم "شاذلى.ص" 33 عاطل، والمتهم "محمود.ش" 19 سنة، عاطل، والمتهم "محمود.ج" 18 سنة، عاطل، والمتهم "على.ش" 16 سنة، عاطل، والمتهم "أشرف.ع" 38 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين مركز كوم أمبو.

وعثر بحوزة المتهمين على (2) بلنجة سكة حديد تزن حوالى (16) كيلو جرام، وفلنكة سكة حديد تزن حوالى (8) كيلو جرام، وقطعة حديدية خاصة بالسكة الحديد بها مسامير وصواميل حديدية طولها (40) سم تزن حوالى (30) كيلو جرام، و(4) زوايا خاصة بالكهرباء تزن حوالى (200) كيلو جرام، وقضيب خاص بمصنع السكر طوله حوالى متر يزن حوالى (20) كيلو جرام.



حادث قطار أسوان



حادث قطار أسوان