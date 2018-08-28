النيابة تحبس عاطل تخصص فى سرقة المنازل بمنطقة الساحل لمدة 4 أيام

كتب عامر مصطفى

قررت نيابة الساحل برئاسة المستشار حسن عادل، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، بعد القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية لاتهامه بسرقة العقارات، بأسلوب التسلق بعد علمه بخلوها من السكان، كما طلبت محاضر السرقات بالمنطقة، واستدعاء مبلغيها.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهم وتبين أنه يدعى "م.س"، عاطل، مسجل سرقات سابقة، وبحوزته أجهزة منزلية قام بسرقتها من أحد العقارات الخالية من السكان، فتم تحريز المضبوطات لحين عرضها على أصحابها، واعترف المتهم أمام ممثل النيابة العامة بالسرقة، فأمرت النيابة بحبسه على ذمة القضية.