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النيابة تأمر بضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من فيلا بأكتوبر

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:55 م
النيابة تأمر بضبط المتهم بسرقة مشغولات ذهبية بمليون جنيه من فيلا بأكتوبر القضاء - صورة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، بسرعة ضبط وإحضار أحد المتهمين المتورطين فى سرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل فيلا بالسادس من أكتوبر، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكانت كاميرات المراقبة المثبتة أعلى إحدى ماكينات الصرف الآلى التقطت صورة لأحد المتهمين المتورطين فى واقعة السرقة، أثناء سحبه مبالغ مالية من الماكينة.

تلقى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغا يفيد تعرض فيلا للسرقة على يد مجهولين، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن السارق استولى على مصوغات ذهبية قيمتها مليون جنيه، بالإضافة إلى فيزا كارد ومبلغ مالي ومتعلقات ثمينة أخرى، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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