المبعوث الأمريكى لشئون إيران يطالب طهران بسحب كل قواتها من سوريا

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران بريان هوك، إن الحرس الثورى الإيرانى يقمع الشعب الإيرانى منذ عام 1979، مشيرًا إلى أن النظام الإيرانى يشبه المافيا حيث ينهب أموال الشعب الإيرانى باسم الدين.

وأوضح بريان هوك، خلال كلمة له بثتها فضائية "سكاى نيوز عربية"، أن المرشد الإيرانى وأفراد الحرس الثورى يملكون ملايين الدولارات، لافتًا إلى أن الشعب الإيرانى طالب النظام بالانسحاب من سوريا.

وأضاف المبعوث الأمريكى الخاص لشؤون إيران، أنه يجب على إيران السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مواقعها النووية فى أى وقت، موضحًا أنه يجب على إيران وقف تطوير صواريخها الباليستية ووقف تخصيب اليورانيوم.

وتابع هوك: "يجب على إيران سحب كل القوات الخاضعة لها فى سوريا ووقف إيواء عناصر القاعدة".