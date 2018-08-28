"القومى للمرأة" يشيد بتضامن محامين مع ضحية واقعة التحرش بالتجمع

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بخالص الشكر إلى المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، والمستشار عصام شيحة المحامى بالنقض المحامين، لاعلانهم تضامنهم واستعدادهم الكامل لتولى قضية "منة جبران" ضحية واقعة التحرش -الشهيرة اعلاميا بواقعة "تحرش التجمع "- والدفاع عنها.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بهذا التلاحم والالتفاف لنصرة الضحية، خاصة فى ظل الهجوم الكثيف الذى تعرضت له "منه جبران"، مؤكدة أن هذا هو الدور المعهود والمنتظر من محامى مصر فى الدفاع عن الحق ونصرة قضايا المرأة، وتحقيق العدالة المنشودة، حتى تنعم فتيات وسيدات مصر بالأمن والامان فى الشارع المصرى، مشددة على ضرورة تنفيذ القانون ضد مرتكب هذه الواقعة حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم المشينة.

جدير بالذكر، أن المجلس القومى للمرأة سبق وأعلن عن تضامنه الكامل مع "منة جبران" واستعداده لتقديم كافة أوجه المساندة القانونية لها فى قضيتها .