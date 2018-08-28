video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"القومى للمرأة" يشيد بإدانة الأزهر للتحرش: يصون الخصوصية والحرية والكرامة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:38 م
"القومى للمرأة" يشيد بإدانة الأزهر للتحرش: يصون الخصوصية والحرية والكرامة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات، بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، على البيان الذى صدر والمتعلق بتحريم وإدانة جرائم التحرش.
 
 وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بالدور العظيم الذى يقوم به فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى نشر فكر الاسلام الوسطى ، وقيمه الجليلة التى تحترم المرأة وتكرمها وتقدر دورها الفاعل فى بناء الأسرة والمجتمع، مشيدة ببيان الأزهر الذى جاء فى وقت هام للتأكيد على تحريم وتجريم الدين الإسلامى للتحرش بكل صوره، والتشديد على أن تجريم التحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً دون شروط بما يصون خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها.
 
كما أكد البيان أن تحضر المجتمعات ورقيها يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتقدير، مشددة على أن هذا ماعهدناه دائما من الأزهر الشريف المؤسسة الدينية العريقة التى تقدم تصحيحاً للمفاهيم المغلوطة المنتشرة عن الإسلام ولا سيما المرأة.
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القومى للمرأة" يستقبل العيد بهاشتاج "سيدات وبنات مصر خط أحمر".. تدشين غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش.. خط ساخن وخدمة على "واتس آب" لتلقى الاستغاثات.. مايا مرسى: "ستات مصر حقهم يمشوا فى الشارع بدون مضايقات"

"أبغض الحلال".. كيف تواجه الدولة ارتفاع معدلات الطلاق؟.. "التضامن" و"القومى للمرأة" يبحثان إعداد برنامج ممنهج.. "معا لنبقى" مبادرة جديدة للمقبلين على الزواج..مايا مرسى للشباب: "فكروا فى الحياة قبل المؤخر"

مايا مرسى: وثيقة أمان هدية الرئيس السيسى للمرأة المصرية المعيلة

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة