"القومى للمرأة" يشيد بإدانة الأزهر للتحرش: يصون الخصوصية والحرية والكرامة

كتب محمود راغب

توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، وفروعه بالمحافظات، بالشكر والتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، على البيان الذى صدر والمتعلق بتحريم وإدانة جرائم التحرش.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ فخرها بالدور العظيم الذى يقوم به فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى نشر فكر الاسلام الوسطى ، وقيمه الجليلة التى تحترم المرأة وتكرمها وتقدر دورها الفاعل فى بناء الأسرة والمجتمع، مشيدة ببيان الأزهر الذى جاء فى وقت هام للتأكيد على تحريم وتجريم الدين الإسلامى للتحرش بكل صوره، والتشديد على أن تجريم التحرش يجب أن يكون مطلقاً ومجرداً دون شروط بما يصون خصوصية المرأة وحريتها وكرامتها.

كما أكد البيان أن تحضر المجتمعات ورقيها يقاس بما تحظى به المرأة من احترام وتقدير، مشددة على أن هذا ماعهدناه دائما من الأزهر الشريف المؤسسة الدينية العريقة التى تقدم تصحيحاً للمفاهيم المغلوطة المنتشرة عن الإسلام ولا سيما المرأة.