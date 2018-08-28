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القبض على 42 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 08:24 م
القبض على 42 هاربا من تنفيذ أحكام خلال حملة أمنية بمطار القاهرة حملة أمنية بمطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى - محمد طنطاوى
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ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 42 هاربا من تنفيذ 61 حكمًا قضائيا أثناء تنفيذ حملة أمنية بالمطار تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

 

وأفاد مصدر بالمطار، أن اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار وجه القيادات الأمنية بتنفيذ حملة أمنية مكبرة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع إدارات شرطة المطار، على مداخل ومخارج المطار وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 42 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية تنوعت ما بين خيانة أمانة وسرقة تيار كهربائى وتبديد وبناء دون رخصة.

 

وتم ترحيل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة تمهيدا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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