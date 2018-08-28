القبض على عاطل سرق مشغولات ذهبية من منزل مدرس بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ تحت إشراف اللواء فريد مصطفى ،مدير أمن كفر الشيخ، واللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، من شقة بغرب مدينة كفر الشيخ، وإلقاء القبض على المتهم .

وتلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتقدم "أحمد.ر.ا" 30 سنة، مدرس، مقيم بغرب مدينة كفر الشيخ دائرة قسم ثانٍ كفر الشيخ، ببلاغ يفيد اكتشافه سرقة أسورة و3 خواتم و2 غويشة، تقدر بمبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلي 7 آلاف جنيه، من شقته بالطابق الخامس بمنزل عائلته بمدينة كفر الشيخ، أثناء تواجده بمصيف بلطيم.

وشكل اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي فريق بحث برئاسة العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس المباحث الجنائية، لكشف غموض الحادث، وتوصل فريق البحث من خلال التحريات أن المتهم "م.ن.ا" عامل، تسلق ليلًا إلي أعلي سطح أحد العمارات السكنية المجاورة للشقة المراد سرقتها، مستغلا عدم وجود أحد بالمسكن، وتمكن من الدخول شقة المجني عليه، وسرقة المشغولات الذهبية والمبلغ المالي، وألقت مباحث كفر الشيخ القبض على المتهم واعترف بإرتكابه الواقعة، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة .