القبض على خفير خط بترول قبل تحويله الأنبابيب لسرقة الوقود بالتبين

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من القبض على "عيد م أ" 62 سنة، وشهرته "عيد العربى"، خفير بخط أنابيب البترول، مسجل خطر متنوعة تحت رقم 8960 فئة " أ " التبين، والسابق اتهامه فى 16 قضية آخرهم "سرقة"، لقيامه بالاشتراك مع مجموعة من الأشخاص فى الإعداد والتجهيز لعمل كبسولة بخط أنابيب البترول "محل عمله" التابع لشركة "سوميد" بالمنطقة الجبلية بطريق التبادل، وسرقة المواد البترولية.

وعلى الفور تم استهدافه وضبطه وبصحبته كل من "محمد ش م" 24 سنة، وشهرته " أبو شعبان"، فنى تركيب مواسير، و"أمير ج س" 35 سنة، عاطل، و"شعبان م ص" 29 سنة، سائق، أثناء تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية إلى عيار 7.62×39مم، غير مبلغ بسرقتها، و20 طلقة من ذات العيار، والسيارة رقم د س 2272 ماركة شيفرولية حمراء اللون "ملك المتهم الرابع"، ومولد كهربائى، وشنيور كهربائى، و2 محبس، وجلبة بمحبس، وأجنة صغيرة الحجم، ومفتاح ربط الجلب، و2 كوريك، وهلتى كهربائى، وصاروخ كهربائى، ومحبس مزدوج، وكابل ماكينة لحام، و2 مفتاح انجليزى، و3 بنط رقم 43، وفأس، و2 جلبة محبس، ومرزبة، و2 بكرة تيفلون، و2 غلق، ووصلة كهربائية، وطبة ألومنيوم، ولفة بنط لحام.

وبمواجهتهم اعترفوا بشروعهم فى سرقة خط أنابيب المواد البترولية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضاف المتهم الأول باتفاقه مع باقى المتهمين بالحضور لمكان الضبط وبحوزتهم المضبوطات لتمكينهم من عمل فتحة "كبسولة" بخط الأنابيب المشار إلية لسرقة المواد البترولية "جاز"، بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر المتهم الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.