video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

القبض على تشكيل عصابى بحوزته 1480 طربة حشيش فى مطروح.. صور

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:53 م
القبض على تشكيل عصابى بحوزته 1480 طربة حشيش فى مطروح.. صور المتهمون والمضبوطات
كتبت: دينا الحسينى
إضافة تعليق

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى فى إحباط محاولة ترويج 1480 طربة لمخدر الحشيش بمطروح.

 

جاء ذلك بعد رصد الإدارة العامة لنشاط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه واتخاذ أفراد التشكيل من محافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقد أمكن رصدهم وهم حامد.ع.هـ مواليد 1973،فوزى ع. هـ مواليد 1994،سيد ع. هـ مواليد 1984 مقيمون بدائرة قسم شرطة برانى بمحافظة مطروح.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم ضبطهم بمسكنهم وسيارة نصف نقل "بدون لوحات".. وبحوزتهم 1480 طربة لمخدرالحشيش وزنت "370 كيلو جرام"،500 قرص مخدر لعقار "التيمول"،2 بندقية خرطوش عيار 12مم، و73 طلقة لذات العيار،مبلغ مالى.

  

بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لترويج المواد المخدرة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 
المتهمون والمضبوطات (1)
 
المتهمون والمضبوطات (2)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

ننشر أول صورة للطالب قتيل مدينة الرحاب بعد القبض على القاتل

القبض على قاتل "شاب الرحاب" والمتهم يمثل الجريمة أمام النيابة

مكافحه المخدرات

مخدر الحشيش

قسم براني

امن مطروح

حوادث اليوم




لا تفوتك
إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

إغلاق جزئى لكوبرى الدقى مساء اليوم بسبب أعمال تطوير لمدة أسبوعين

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

فيديو وصور.. عودة بعثة حج أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة للقاهرة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

أمين التنظيم بـ"مستقبل وطن" يكشف فى حواره مع اليوم السابع: حزبنا الأقوى والأكثر انتشاراً ولديه كوادر قادرة.. ويؤكد: نقف خلف القيادة السياسية ونثق فى رؤية الرئيس.. ولا نتلقى جنيها واحدا كدعم من الدولة

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

استمرار الأوكازيون الصيفى حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.. "التموين": ارتفاع المحلات المشاركة لـ2904.. وموظفو الضبطية القضائية بحماية المستهلك يكشفون عروض تخفيضات الأسعار الوهمية خلال إجراء محاولات للشراء

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

الأهلي يتحدى كمبالا سيتي في مهمة "الثأر والحفاظ على القمة" بدوري الأبطال .. الليلة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

من غير كريمات ولا ماسكات.. 3 أسباب تجعل الماء علاجا سحريا لمشاكل البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة