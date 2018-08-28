القبض على تشكيل عصابى بحوزته 1480 طربة حشيش فى مطروح.. صور

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدى السمرى فى إحباط محاولة ترويج 1480 طربة لمخدر الحشيش بمطروح.

جاء ذلك بعد رصد الإدارة العامة لنشاط تشكيلًا عصابيًا تخصص فى جلب وتهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه واتخاذ أفراد التشكيل من محافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقد أمكن رصدهم وهم حامد.ع.هـ مواليد 1973،فوزى ع. هـ مواليد 1994،سيد ع. هـ مواليد 1984 مقيمون بدائرة قسم شرطة برانى بمحافظة مطروح.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى ومديرية أمن مطروح والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، تم ضبطهم بمسكنهم وسيارة نصف نقل "بدون لوحات".. وبحوزتهم 1480 طربة لمخدرالحشيش وزنت "370 كيلو جرام"،500 قرص مخدر لعقار "التيمول"،2 بندقية خرطوش عيار 12مم، و73 طلقة لذات العيار،مبلغ مالى.

بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، والسيارة لترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.