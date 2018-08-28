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القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالهرم

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:33 م
القبض على المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالهرم سرقة محل مجوهرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة محل مجوهرات بالهرم، حيث أرشد المتهمين عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من " رامي. ك " صاحب محل مجوهرات أفاد فيه باكتشافه سرقة المحل الخاص به، حيث استولى اللصوص على مجوهرات قيمتها 550 ألف جنيه، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم أن عاطلين وراء ارتكاب الواقعة، وبإعداد كمين لهما تمكن من القبض عليهما. 
 
وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد راسخ مفتش مباحث غرب الجيزة بارتكاب الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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