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العبادى: العراق سيرسل وفدا لأمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 07:19 م
العبادى: العراق سيرسل وفدا لأمريكا للتفاهم حول التعاملات مع إيران رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (رويترز)
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قال رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى اليوم الثلاثاء، إن العراق سيرسل وفدا إلى الولايات المتحدة للتفاهم حول التعاملات المالية مع إيران، بعدما أعادت واشنطن فرض عقوبات على طهران.

ونقل التلفزيون الرسمى عن العبادى قوله فى مؤتمر صحفى أسبوعى "لسنا مع العقوبات الاقتصادية ضد أى بلد، وهذا موقفنا الاستراتيجى".

وتعليق العبادى هو أول تصريح من مسؤول عراقى منذ قالت رويترز الأسبوع الماضى إن بغداد ستطلب من واشنطن إعفاءها من بعض العقوبات، لأن اقتصاد العراق يرتبط ارتباطا وثيقا بجارته إيران.

 


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