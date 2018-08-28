"الصحة" : عيادات البعثة الطبية للحج توقع الكشف على 89068 حاج مصري

كتب وليد عبد السلام

صرح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت حتى ظهر اليوم الثلاثاء، 89068 حالة مرضية، تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 78144 حالة مرضية بمكة المكرمة، و 7519 حالة في المدينة المنورة، بينما كشفت عيادة المشاعر على 3405 حالة مرضية، فيما دخلت 244 حالة الى المستشفيات السعودية، غادرت منهم 203 حالة بعد تمام شفائها، ومازال 41 حالة تتلقى العلاج اللازم.

وأشار الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، إلى أنه تم إجراء غسيل كلوى لـ 35 حالة بالمستشفيات السعودية، وذلك باجمالى 216 غسلة كلوية، كما انه تلقت 4 حالات العلاج الكيماوي بإجمالي 5 جلسات، لافتاً الى أن الفريق الطبي يقوم بالتنسيق مع المستشفيات السعودية قبل اجراء جلسات الغسيل الكلوي والعلاج الكيماوى لحالات الأورام، كما انه يقوم بالمرور 3 مرات يومياً على جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها للإطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

وأكد الدكتور عمرو قنديل المستشار الطبي لمصر بالسعودية والمشرف العام على البعثة عدم اكتشاف أى حالات مصابة بأمراض معدية أو وبائية بين الحجاج المصريين حتى ظهر اليوم، لافتا إلى تكثيف الفريق الوقائي أنشطته من خلال تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج، وتوزيع المطويات والمنشورات الإرشادية للتعريف بالأمراض المعدية وغير المعدية وكيفية الوقاية منها، وكيفية تجنب ضربات الشمس، فضلاً عن مراقبة الحالة الصحية للحجاج لمنع دخول أي أمراض معدية الى مصر مع عودة الحجاج.