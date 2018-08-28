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الصحافة السعودية تعلن جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة مع أهلى جدة

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 04:33 ص
الصحافة السعودية تعلن جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة مع أهلى جدة عبد الله السعيد
كتب – مروان عصام
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كشفت وسائل الأعلام السعودية، عن جاهزية اللاعب المصري عبد الله السعيد للمشاركة في مباريات الاهلي السعودي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال معسكر الاعداد في النمسا.

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عبد الله السعيد نجح فى إجتياز الاختبارات الطبية التي وضعها له الجهاز الطبي بعد استكماله البرنامج التأهيلي والعلاجي الذى خضع له للتعافي من الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن عبد الله السعيد من المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية لفريق الاهلي السعودي اليوم، الثلاثاء، حيث سيتواجد على مقاعد البدلاء في مباراة التعاون المحدد لها السبت القادم ضمن منافسات الجولة الاولى من عمر مسابقة الدوري السعودي.

أما صحيفة "الرياضية"، فقالت أن التدريبات الجماعية لفريق الاهلي السعودي اليوم، الثلاثاء، ستشهد عودة عبد الله السعيد للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث ينتظر أن يبدأ مباراة التعاون على مقاعد البدلاء.

وتعاقد الأهلى السعودى مع عبد الله السعيد قادمًا من الأهلى المصرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مواطنه فيما عاد محمد عبد الشافى لناديه القديم بعدما وقع عقدًا جديدًا، بناء على رغبة بابلو جويدى المدير الفنى للفريق، لاسيما أن عقد اللاعب المصرى مع الاهلى السعودى انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وكان عبد الله السعيد قد رحل لنادى كوبس الفنلندى على سبيل الإعارة لمدة شهرين للتجهيز لمونديال روسيا، بعدما قرر الأهلى عرضه للبيع على خلفية توقيعه للزمالك.


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عبد الله السعيد

اهلى جدة

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