الشرطة الإندونيسية تلقى القبض على عدد من المتهمين بإشعال حرائق الغابات

/أ ش أ/

ألقت الشرطة فى الجزء الإندونيسى من جزيرة "بورنيو" القبض على أكثر من عشرة أشخاص ، للاشتباه فى قيامهم ببدء إشعال حرائق الغابات التى تسببت فى مقتل أربعة أشخاص الشهر الماضى.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء عن قائد شرطة مقاطعة "كالمانتان الغربية" ديدى هاريونو قوله " أن إثنين من بين 27 شخصا مطلوبين من قبل الشرطة لاتهامهم ببدء إشعال الحرائق قد لقيا مصرعهما" ، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن اعتقال 14 شخصا.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث أعلنت فى وقت سابق مقتل أربعة أشخاص فى حرائق غابات "كالمانتان الغربية" الشهر الماضى ، بما فى ذلك إثنان من المشتبه بهم.