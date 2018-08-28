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"الزراعة ": نشر أصناف جديدة للفول البلدى عالية الإنتاجية الموسم الجديد

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 12:00 ص
"الزراعة ": نشر أصناف جديدة للفول البلدى عالية الإنتاجية الموسم الجديد الدكتور عزالدين ابو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قال  الدكتور  علاء  خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية   بمركز البحوث الزراعية  بوزارة  الزراعة ، إن  قسم البقوليات  بالمعهد عكف الفترة الماضية على إنتاج أصناف  جديدة من  تقاوى الفول البلدى استعداد للموسم الشتوى الجديد  مضادة لجميع الأمراض حتى يتمكن الفلاح من زراعتها بشكل تحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول خر ذو انتاجية عالية.

 وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية ، فى  تصريحات  لـ"اليوم السابع "، أنه  من بين الأصناف التي سيتم نشرها  موسم الزراعات الشتوية الجديد ،   من بينها  سخا 1 وسخا 4 وجيزة 716  جيزة843  و مصر 1 ، وادى 1 ، نوبارية 2،  نوبارية 3 ،  مؤكدا أن جميع الأصناف مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل،مبكرة النضج عالية الإنتاجية.

 وأوضح مدير معهد  المحاصيل الحقلية  ، أن هناك خريطة  لجميع  المناطق  التي سيتم نشر  الأصناف  التي تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها ،  مؤكدا  أنه تم أستنباط  أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843،ومصر1 ،وتعطى إنتاجية عالية جدًا للفلاح.

 

 


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