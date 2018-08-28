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الرى تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل ببنى سويف

الثلاثاء، 28 أغسطس 2018 01:14 م
الرى تنفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل ببنى سويف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، أنه تم شن حملة لإزالة التعديات بمحافظة بنى سويف على مدار 3 أيام متتالية، وأسفرت عن إزالة الطريق المخالف الذى يربط جزيرة بياض العرب بجسر النيل الشرقى البالغ طوله 100متر وعرض 5 أمتار علي خور بياض العرب .

كما تضمنت الحملة إزالة 2 طريق (سد ترابي) أسفل المياه يربط جزيرة الزرابى بجسر النيل، بالإضافة إلى الطريق المخالف الذى يربط جزيرة العلالمة بجسر النهر ويتجاوز طوله 150متر وعرض 5 أمتار بمكعب ردم يجاوز 1200 متر مكعب ، و تم بالفعل ازالة طول 40 متر من الطريق والحملة مستمرة اليوم حتى الانتهاء من كامل الطريق.

وأكدت الوزارة عزمها على المضى قدما فى تنفيذ ازالة كافة التعديات على النهر الخالد من أجل أن يصبح شعار نهر النيل ( نيل بلا تعديات).

 


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